NH투자증권, 26개 국공립대학에 5억3천만원 기탁

송화정기자

입력2025.11.07 15:27

시계아이콘00분 36초 소요
NH투자증권이 '농심천심(農心天心) 운동' 차원 '천원의 아침밥' 지원을 위해 국공립대학 26곳에 5억3000만원을 기탁했다고 7일 밝혔다.

윤병운 NH투자증권 대표이사(왼쪽), 임기철 광주과학기술원 총장이 7일 오후 ‘천원의 아침밥’ 기탁식 후 기념사진을 촬영하고 있다. NH투자증권

윤병운 NH투자증권 대표이사(왼쪽), 임기철 광주과학기술원 총장이 7일 오후 '천원의 아침밥' 기탁식 후 기념사진을 촬영하고 있다. NH투자증권

비수도권 국공립 대학 26곳이 대상으로, 대학생들의 건강한 식습관 형성을 통해 장기적인 쌀 소비 기반 확대를 위해 기획했다.


천원의 아침밥 사업은 바쁜 학업으로 아침 식사를 거르는 대학생들에게 단돈 1000원으로 균형 잡힌 아침 식사를 제공하는 복지 프로그램이다. NH투자증권은 범농협 차원의 농심천심 운동에 적극적으로 참여하고 아침밥 먹는 식습관의 중요성을 널리 알리기 위해 해당 캠페인을 지원했다.

범농협그룹들은 지난 8월 강호동 농협중앙회장이 창립기념일을 맞아 제창한 농심천심 운동에 발맞춰 적극적인 지원활동을 전개하고 있다. NH투자증권은 천원의 아침밥 사업을 통해 ▲국산 쌀 소비 확대 ▲지역 농산물 소비 활성화 ▲청년 복지 등 다양한 사회적 가치를 제고한다는 계획이다.


NH투자증권은 이날 여의도 파크원 NH금융타워에서 광주과학기술원(GIST)에 천원의 아침밥 발전기금 2000만원을 전달하는 기탁식도 진행했다. 이날 기탁식에는 윤병운 NH투자증권 대표이사와 임기철 광주과학기술원 총장, 정용화 대외 부총장이 참석했다.


윤병운 대표이사는 "대학생들의 아침밥 먹기 습관은 건강한 미래를 위한 투자"라며 "NH투자증권은 범농협 일원으로서 농심천심 아침밥 먹기 운동을 지속 전개하고, 대학생들의 건강한 아침밥 식습관 형성을 위해 노력하겠다"고 밝혔다




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
