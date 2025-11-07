이호진 전 태광그룹 회장, 세화예술문화재단 이사장 선임

임기 2년… 무보수 비상임직
태광그룹이 운영하는 세화예술문화재단은 7일 이사회를 열고 이호진 전 태광그룹 회장을 제5대 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 2년으로, 무보수 비상임직이다.
세화예술문화재단은 태광그룹 창업주 고(故) 이임용 회장의 배우자인 이선애 여사가 2009년 설립한 비영리법인으로, 서울 광화문 흥국생명빌딩 2·3층에 위치한 세화미술관을 운영하고 있다. 재단은 국내외 미술전과 문화교류전 개최, 예술인 창작활동 지원, 문화예술 교육장 운영 등 다양한 문화예술 사업을 펼치고 있다.
이 신임 이사장은 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 코넬대에서 경영학 석사학위를, 뉴욕대에서 경제학 박사 과정을 수료했다. 현재 태광산업 고문과 학교법인 일주세화학원(세화고·세화여고·세화여중) 이사장을 맡고 있다.
