이호진 전 태광그룹 회장, 세화예술문화재단 이사장 선임

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태광그룹이 운영하는 세화예술문화재단은 7일 이사회를 열고 이호진 전 태광그룹 회장을 제5대 이사장으로 선임했다고 밝혔다.



세화예술문화재단은 태광그룹 창업주 고 이임용 회장의 배우자인 이선애 여사가 2009년 설립한 비영리법인으로, 서울 광화문 흥국생명빌딩 2·3층에 위치한 세화미술관을 운영하고 있다.



재단은 국내외 미술전과 문화교류전 개최, 예술인 창작활동 지원, 문화예술 교육장 운영 등 다양한 문화예술 사업을 펼치고 있다.

닫기