본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산서 술 먹고 말다툼하다 지인 살해한 60대 구속 송치 … "돈 안 갚았다"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.07 11:39

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남 양산경찰서. 아시아경제DB

경남 양산경찰서. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

술에 취해 말다툼을 벌이다 지인을 흉기로 찔러 숨지게 한 60대 남성이 구속 송치됐다.


경남 양산경찰서는 60대 A 씨를 긴급 체포해 구속 송치했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 10월 30일 오후 9시께 양산시 북부동의 한 여인숙에서 함께 술을 마시던 지인 60대 B 씨와 다투다 깨진 술병으로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.


여인숙 업주의 신고를 받고 출동한 경찰은 31일 오전 10시 48분께 자신의 집에 있던 A 씨를 긴급 체포했다.


A 씨는 당시 만취 상태였으며 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.

그는 "B 씨에게 2년간 소액씩 총 200만원가량을 빌려줬는데 갚지 않아 말다툼했다"라고 진술한 것으로 파악됐다.


두 사람은 20년 전 양산의 한 알코올중독 치료병원에서 만난 사이로 확인됐다.


경찰은 A 씨의 진술과 현장 감식, 부검 등 보강수사를 토대로 A 씨를 살인 혐의로 구속해 지난 6일 검찰에 넘겼다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

'밤샘' 대신 '칼퇴'로 바뀐 국감…국감 시간 지난해보다 10% 짧아져

새로운 이슈 보기