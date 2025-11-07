본문 바로가기
지드래곤 음악, 부산불꽃축제 밝힌다

이이슬기자

입력2025.11.07 09:14

가수 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤의 노래가 오는 15일 부산 광안리해수욕장에서 열리는 제20회 부산불꽃축제 불꽃쇼에 사용된다고 소속사 갤럭시코퍼레이션이 7일 밝혔다.


불꽃쇼는 1부에서 20주년을 기념해 지드래곤의 '위버맨쉬' 음악으로 시작하며, 2부는 해외 초청팀, 3부는 멀티 불꽃쇼 순으로 진행된다. 이날 약 9만발의 불꽃이 사용된다.

총 1만4000석 규모의 유료 관람석은 아쿠아펠리스와 호메르스호텔 앞 백사장에 마련된다. 얼리버드 티켓은 지난 8월 예매 오픈 직후 1분 만에 매진됐다.


갤럭시코퍼레이션은 "인공지능(AI)으로 제작한 디지털 가상 불꽃쇼를 대형 미디어월에 송출하는 등 관람객에게 다양한 즐길거리를 제공할 것"이라고 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
