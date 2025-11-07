본문 바로가기
성남시, '성남을 글로벌 AI 허브로' 정책포럼 개최…AI 석학 총집결

이종구기자

입력2025.11.07 07:33

성남시, 14일 'AI 혁신도시 성남'의 글로벌 비전과 전략 모색

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 14일 오후 4시 시청 2층 모란관에서 '2025 성남을 글로벌 AI 허브로 정책포럼'을 개최한다.

'2025 성남을 글로벌 AI 허브로 정책포럼’ 홍보 포스터. 성남시 제공

'2025 성남을 글로벌 AI 허브로 정책포럼’ 홍보 포스터. 성남시 제공

이번 포럼은 성남시 인공지능(AI) 산업의 현재를 진단하고, 제4차 산업혁명 시대의 기술 변화에 맞춰 성남시가 세계적인 AI 혁신 거점도시로 도약하기 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.


좌장은 강대희 서울대학교 의과대학 교수가 맡으며 △'AI 반도체 동향 및 추진현황'(황태호 한국전자기술연구원 반도체 디스플레이 연구본부장) △'AI 공급망: 중동의 사례를 기반으로'(이정우 ㈜지에스아이엘 대표이사) △'AI for Every Citizen'(황희 ㈜카카오헬스케어 대표이사) △'초급변 AI 콘텐츠 시대, K-컬처 글로벌 창의인재 육성'(정무식 가천대 게임·영상학과 교수) 등 네 개 주제 발표가 진행된다.

이어지는 지정 토론에는 정송 KAIST AI대학원 원장, 유태준 ㈜마음에이아이 대표, 이덕희 성남산업진흥원 전략산업본부장, 김의성 성남시정연구원 경제사회연구실장이 참여해 발표 주제별 심층 토론을 이어갈 예정이다.


성남시는 이번 포럼에서 제시된 'AI·4차산업특별도시 성남'의 발전 전략과 글로벌 AI 허브도시로의 비전을 향후 4차산업 분야 중장기 계획과 시정 운영에 반영할 계획이다.


특히 이번 포럼은 사전 신청 없이 관심 있는 시민 누구나 자유롭게 참석할 수 있어, 전문가뿐 아니라 시민이 함께 성남의 미래 비전을 공유하는 열린 토론의 장이 될 것으로 기대된다.

성남시 관계자는 "성남시가 세계가 주목하는 AI 혁신의 글로벌 허브도시로 성장할 수 있도록 전문가와 시민의 지혜를 모아 지속 가능한 4차산업특별도시 성남을 만들어 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
