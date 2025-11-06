"젠슨 황, 대만 TSMC 체육대회 참석할 듯"

대만 '과학·기술회랑' 구축 구상

타이베이 시장 "만나서 얘기하길 희망"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오는 8일 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC 행사에 참석할 가능성이 있다고 연합보·중시신문망 등 대만 매체들이 6일 전했다.

이들 매체는 기술 업계에 황 CEO가 8일 TSMC 연례 체육대회에 직접 참석할 수 있다는 얘기가 나오고 있다고 보도했다.

엔비디아는 대만 수도 타이베이 베이터우·스린 과학단지에 미국 실리콘밸리 본사와 맞먹는 규모의 해외 지사 본부 설립을 추진하고 있다. 새로 문을 열 엔비디아의 해외 지사 본부는 기존 타이베이 네이후 과학단지 내 대만 지사 사무소와 올해 연말 가동을 앞둔 난강 연구개발(R&D) 센터와 더불어 대만 내 '과학·기술 회랑' 역할을 하게 된다.

전날 장완안 타이베이 시장은 시의회에 엔비디아가 베이터우·스린 과학단지 T17·18 구역에 입주하기로 했다며 현재 이곳에 지상권을 보유한 대만 신광생명과 계약 해지 협상을 진행하고 있다고 밝혔다.

신광생명이 해약금으로 44억7000만대만달러(약 2092억원)를 요구하는 가운데 타이베이시와 금액 규모 등을 놓고 조율 중이라고 대만 매체들은 보도했다. 양측은 이번 주 내로 회계 검증을 마치고 8일께 해약 계약서에 서명할 예정이다. 이후 시의회 승인 절차를 거쳐 해약금을 지급하고, 토지권 말소 및 엔비디아 신규 투자 계획 심사로 이어진다.

대만 매체들은 엔비디아가 새 해외 지사 본부와 기존 대만 지사 사무소, 난강 R&D 센터에 더해 TSMC·미디어텍 등 대만 반도체업체와 협력에 초점을 맞춘 신주 지역 사무소와 올해 연말 가오슝 아완 바나나 부두에 준공할 예정인 '생성형 소버린(주권형) AI 사무소' 등 5대 거점을 연결해 대만과의 AI 칩 설계·공급망 협력망 구축을 구상할 것으로 전망하고 있다.

장 시장은 황 CEO의 대만 방문 관련 질의에 "만날 기회가 있다면 마주 보고 황 CEO에게 (부지 준비) 진행 상황을 이야기하기를 희망한다"고 말했다.





