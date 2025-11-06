본문 바로가기
순창군, '청년 코칭프로젝트' 참가자 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.06 14:43

오는 14일~내달 9일까지 진행
선착순 최대 15명…참가비 3만원

전북 순창군이 청년들의 취·창업 역량 강화를 위한 '순창 청년 코칭 프로젝트' 참가자를 모집한다.

순창청년 코칭프로젝트 참가자 모집 포스터. 순창군 제공

6일 군에 따르면 이번 코칭 프로젝트는 오는 14일부터 내달 9일까지 청년문화센터에서 총 8회에 걸쳐 진행되며, 지원 자격은 순창군에 거주하는 18세부터 49세까지의 청년이라면 누구나 신청할 수 있다.


프로그램은 ▲말하기 코칭(스피치 마스터) 4회 ▲심리코칭 3회 ▲생활 속 자세 코칭 1회 등 3개 분야로 구성됐으며, 모든 강좌는 오후 7시부터 2~3시간 동안 진행된다.

'말하기 코칭 스피치 마스터'는 취·창업을 위한 말하기 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다. 변서영 퍼스트 스피치 아카데미 대표가 강사로 나서 언제 어디서든 자신 있게 소통할 수 있는 능력을 키워준다.


'나를 알고, 너를 이해하고, 우리를 그리는 심리코칭'은 자기 이해를 바탕으로 진로와 일의 의미를 재정립하고, 타인과의 관계 형성 능력을 높이는 내용으로 구성됐다. 김보령 위더스 에듀 대표가 강의를 맡는다.


'활동도 건강해야 할 수 있다! 생활 속 자세 코칭'은 잘못된 자세를 바로잡고 활동 중 필요한 스트레칭을 익히는 특강으로 진행된다.

모집 인원은 최대 15명이며, 참가비는 3만원이다. 이번 프로그램은 선택 강좌가 아닌 전체 8회를 모두 수료해야 하며, 수료 시 참가비 전액을 환불받을 수 있다.


신청은 오는 8일 오전 9시부터 네이버 폼을 통해 선착순으로 접수하며, 모집이 완료되면 조기 마감될 수 있다. 신청서 링크는 접수 시작 시간부터 접속할 수 있다.


군 관계자는 "이번 코칭 프로젝트를 통해 청년들이 취·창업 대비 능력을 키우고, 자기 계발의 기회를 가질 수 있기를 바란다"며 "청년들 간의 교류 활동을 통한 공동체 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.


자세한 사항은 군청 인구정책과 청년정책팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
