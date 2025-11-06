박종성 숙명여대 교수, 올해 회계인명예의전당 '회계발전 기여상' 수상

회계인명예의전당위원회는 2025년 회계인명예의전당 '회계발전 기여상' 수상자로 박종성 숙명여자대학교 교수를 선정했다고 6일 밝혔다. 시상식은 내달 11일 한국공인회계사회 제71주년 창립기념식에서 열린다.

회계인명예의전당위원회는 "박 교수가 학계와 산업계를 아우르는 폭넓은 활동을 통해 우리나라 회계제도 발전과 회계투명성 제고에 크게 기여한 공로를 인정해 수상자로 선정했다"고 전했다.

박 교수는 금융위원회·한국회계학회 회계제도개혁 TF팀의 총괄간사 및 감사분과위원으로 참여해 신 외부감사법 제정에 기여했다. 이후 제도의 성공적인 정착을 지원해 회계투명성 향상에도 공헌했다.

이외에도 한국공인회계사회 위탁감리위원장(증권선물위원회 감리위원 겸직)과 증권선물위원회 위원을 역임하며 감사품질 제고와 자본시장 신뢰성 강화에 힘썼다.

학술 분야에서도 한국세무학회 회장 및 한국회계학회 부회장을 역임하며 국내 회계학 발전에 기여했고, 원칙중심회계 연구와 저술 활동을 통해 원칙중심회계의 국내 정착에 기여해 왔다.





