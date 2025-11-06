[특징주]한성크린텍, 삼성전자 평택공장 초순수 시스템 수주에 上

한성크린텍 한성크린텍 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,465 전일대비 338 등락률 +29.99% 거래량 1,644,108 전일가 1,127 2025.11.06 09:12 기준 관련기사 한성크린텍, 반도체 슈퍼사이클 수혜 본격화…삼성전자 초순수 시스템 수주 확보한성크린텍, 산업용 폐액에서 '형석' 재자원화 파일럿 장비 셋업 완료한성크린텍, SK하이닉스 수처리설비 364억 수주 확정 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

6일 오전 9시 10분 기준 한성크린텍은 전일 대비 29.99%(338원) 치솟으며 상한가(1465원)에 입성했다.

회사가 '삼성전자 평택반도체공장 P4 Ph4 초순수 복합동 설비공사' 약 112억원, 그린동 기계/배관 설치공사 약 68억원을 수주했다는 소식이 전해지며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

이번 프로젝트는 반도체 생산 공정의 핵심 기반인 초순수 시스템 구축 사업으로, 인공지능(AI) 시대 차세대 메모리 반도체 생산 능력 확충이 가속화되는 가운데 발주됐다. 삼성전자는 최근 P4 Ph4 공사금액을 증액하고, 5공장에 대한 착공 채비를 갖추며 고대역폭 메모리(HBM) 생산 확대에 대비하고 있는 것으로 알려졌다.

한성크린텍은 이번 계약을 통해 반도체 산업 내 수처리 분야 선도 기업으로서의 입지를 강화하게 될 것으로 기대된다는 입장이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



