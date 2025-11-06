캄보디아 거점 '가짜 주식앱' 투자사기 조직 검거…18명 구속

사회관계망서비스(SNS)를 통해 투자자를 끌어모은 뒤 가짜 주식매매 앱으로 수익을 조작하는 방식으로 투자금을 가로챈 캄보디아 거점 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 형사기동대는 사기·범죄수익은닉규제법·범죄단체조직 등 혐의로 조직원 54명을 검거하고 이 중 18명을 구속했다고 6일 밝혔다. 사진은 이들 조직이 캄보디아 소재 리조트를 임대해 만든 범죄단지 모습. 서울경찰청 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 형사기동대는 사기·범죄수익은닉규제법·범죄단체조직 등 혐의로 조직원 54명을 검거하고, 이 중 18명을 구속했다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 2월부터 올해 7월까지 피해자 299명을 상대로 "공모주 정보를 이용해 단기간에 고수익을 보장한다"는 허위광고를 통해 피해자 229명으로부터 약 194억원을 가로챈 혐의를 받는다.

이들은 SNS에 '고수익' 광고를 본 피해자들을 단체 채팅방으로 유인한 뒤 해외 투자전문가를 사칭해 신뢰를 쌓았다. 이후 자체 제작한 가짜 주식매매 앱을 설치시키고 대포통장으로 투자금을 받아 조작된 수익을 보여 재투자를 유도했다.

경찰 조사 결과, 이들은 캄보디아 현지 리조트 전체를 임대해 콜센터와 숙소로 사용하며 조직적으로 범행을 벌인 것으로 드러났다. 또 운영팀·콜센터·세탁책·통장관리팀 등 고도로 분업화된 체계를 갖췄다.

이들 범죄 조직은 중국인 총책을 중심으로 중국인, 한국인, 태국인 등 다국적 조직원들이 각 팀을 구성하고 있었으며, 사기 실적에 따른 인센티브도 지급했다. 콜센터 조직원 다수는 '해외 고액 알바'라는 현혹에 속아 캄보디아로 이동해 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

경찰은 해외에서 도피 중인 조직원 17명에 대해서는 적색수배 등 국제공조 수사를 이어가고 있다. 또 대포통장에 있던 범죄수익 2억3000만원을 확인해 출금이 정지되도록 조치했다.

경찰 관계자는 "최근 주식 및 가상자산 투자 열풍에 편승한 비대면 금융 사기가 기승을 부리고 있다"며 "단기간 고수익, 비대면 투자 제안은 대부분 사기"라고 강조했다. 이어 "해외 거점 사기 조직은 피해금 회복이 특히 어려운 만큼 투자 전에 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>