한경협, '제2회 기업가정신발전소 토크 라이브' 개최

13일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열려

김민기 아정당 대표·신창환 고려대 교수 강연

한국경제인협회 기업가정신발전소는 오는 13일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '제2회 기업가정신발전소 토크 라이브'를 연다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 청년 창업과 첨단 공학 분야에서 활약 중인 한경협 영리더스클럽(YLC) 출신 선배들의 도전과 실패를 통한 성장을 주제로 생생한 경험담을 공유하기 위해 마련됐다. 오프라인 행사에는 48기 YLC 대학생 100명이 참여하며 온라인은 강연에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

YLC는 2002년부터 한경협이 운영하고 있는 대학생 경제교육 프로그램이다. 올 하반기(48기) 현재 전국 7개 지부 대학생 323명이 참여하고 있다. 누적 수료생은 약 6000명에 이른다.

이번 강연은 김민기 아정당 대표(YLC 24기), 신창환 고려대 교수(YLC 9기) 순서로 진행된다. 김 대표는 '빠른 성장을 위해 빠르게 실패하라'를 주제로, 창업 4년 만에 연 매출 약 1200억원을 달성한 생활 서비스 플랫폼 '아정당'의 성장 비결을 전한다. 신 교수는 '반도체와 미래, 그리고 기업가정신'을 주제로 반도체 공학 전문가로서 AI 시대 반도체 혁신의 방향성과 공학자의 도전정신을 공유한다.

온라인 참여를 희망하는 사람은 오는 11일까지 한경협 홈페이지에 신청서를 제출하면 참여 링크를 문자로 받아볼 수 있다. 강연은 오는 13일 오후 3시부터 한경협 유튜브 채널 FKI TV를 통해 사전 신청 없이도 누구나 시청할 수 있다.





