금호타이어, 3Q 영업익 1085억…전년비 22.6%↓

오현길기자

입력2025.11.04 16:37

8분기 연속 분기 매출 1조 유지

금호타이어 는 3분기 영업이익 1085억원으로 전년 동기 대비 22.6% 감소했다고 4일 잠정 공시했다. 매출은 지난해보다 0.1% 줄어든 1조1137억원을 기록했다.


금호타이어¸ 2025 IDEA 디자인 어워드 본상 수상

회사는 지난 5월 광주공장 화재로 매출과 영업이익이 줄었지만, 미국 관세 부과와 자동차 시장 침체 등에도 비교적 선방했다고 설명했다.

금호타이어는 2023년 4분기부터 8분기 연속으로 분기 매출 1조원 이상을 유지하는데 성공했으며, 프리미엄 제품 및 고인치 매출 증가로 영업이익률은 9.7%를 달성했다.


금호타이어는 올해 세계 4대 디자인 어워드 석권, 아우토빌트 등 유럽 자동차 전문지 테스트 우수 성적 확보 등 제품 기술력을 입증하고 있다. 타이어 디지털 트윈 기술을 활용한 차세대 타이어 솔루션 개발, 스마트 타이어, UAM용 에어본 타이어, 에어리스 타이어, AGT철도차량 전용 타이어 등 기술 확장에 대응하고 있다.


금호타이어 관계자는 "외형적 성과에 그치지 않고 프리미엄 제품 공급, 글로벌 유통 확대, 브랜드 인지도 강화 등을 통해 글로벌 프리미엄 브랜드로 도약하겠다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
