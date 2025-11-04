국정원 김희수 기획조정실장(왼쪽부터), 이동수 제1차장, 이종석 원장, 김호홍 제2차장, 김창섭 제3차장이 4일 서울 서초구 내곡동 국가정보원에서 열린 국회 정보위원회 국정원에 대한 국정감사에 출석해 있다.
[포토] 국정감사 출석한 이종석 국정원장과 차장들
2025년 11월 04일(화)
