본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 국정감사 출석한 이종석 국정원장과 차장들

김현민기자

입력2025.11.04 15:45

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 국정감사 출석한 이종석 국정원장과 차장들
AD
원본보기 아이콘

국정원 김희수 기획조정실장(왼쪽부터), 이동수 제1차장, 이종석 원장, 김호홍 제2차장, 김창섭 제3차장이 4일 서울 서초구 내곡동 국가정보원에서 열린 국회 정보위원회 국정원에 대한 국정감사에 출석해 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다…부동산 대책으로 수혜 받은 곳[부동산AtoZ] "무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다…부동산 대책으로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

"불타는 차에서 문 못열어 사망"…美 유족, 테슬라 상대 소송

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기