사우디 빈살만, 18일 방미…아브라함 협정 체결하나

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 미국을 공식 실무방문해 오는 18일(현지시간) 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만날 예정이라고 백악관 관계자가 3일 밝혔다.

로이터 통신은 트럼프 대통령이 사우디아라비아에 이스라엘과 외교관계 정상화를 골자로 하는 이른바 '아브라함 협정' 체결을 압박하는 가운데 이번 방문이 이뤄진다고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 지난 5월 사우디아라비아 리야드에서 만났다.

트럼프 대통령은 1기 행정부 당시인 2020년 아랍에미리트(UAE), 바레인, 수단, 모로코를 설득해 이스라엘과의 외교관계 정상화를 추진하는 '아브라함 협정'을 체결하도록 했다. 그간 사우디아라비아는 팔레스타인 국가 수립과 인정을 위한 조치가 이뤄지지 않은 상태에서 아브라함 협정에 동참하기는 어렵다는 입장을 밝혀왔다.

트럼프 대통령은 전날 방영된 CBS 인터뷰에서 사우디가 결국은 아브라함 협정에 서명하게 될 것으로 믿는다고 말했다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 2주 전에 빈 살만 왕세자의 미국 방문을 계기로 양국이 군사·정보 협력 강화를 골자로 하는 방위조약을 체결할 가능성이 있다고 보도했다.

트럼프 행정부의 한 고위 관계자는 로이터에 "왕세자가 방문할 때 뭔가 서명하는 방안이 논의되고 있으나 세부 사항은 아직 유동적"이라고 말했다.

사우디는 미국으로부터 고성능 무기를 사들이기 위한 승인을 받고 자국 방어에 대한 미국의 공식적 보장을 요구해왔다. 사우디는 미국산 무기의 최대 고객 중 하나다. 양국은 사우디가 석유를, 미국이 안보를 각각 제공하는 협정을 토대로 수십년간 강력한 관계를 유지해왔다.

트럼프 대통령이 올해 5월 사우디아라비아 수도 리야드를 방문했을 때 미국은 사우디아라비아에 1420억달러 규모의 무기 패키지를 판매하는 방안을 승인했다.





