본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

'오송 참사 위증 의혹' 김영환 충북지사 오늘 오후 경찰 조사

이은서기자

입력2025.11.04 08:34

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

충북 오송 지하차도 참사 국정조사에서 허위로 증언했다는 의혹으로 고발된 김영환 충북지사에 대한 경찰의 소환조사가 4일 이뤄진다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 영등포경찰서는 이날 오후 2시 국회 오송 참사 국정조사에서 거짓으로 증언한 혐의를 받는 김영환 충북지사를 소환 조사한다.


국회 행정안전위원회는 9월 여당 주도로 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하고 김 지사의 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다.

김 지사는 9월 진행된 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 참사 당일 CCTV로 지하차도를 모니터링했고, 재난 상황 점검 전화를 10건 이상 했다는 취지로 진술했는데, 이를 행안위 소속 민주당 의원들이 문제 삼았다.


국회증언감정법은 국회에 출석한 증인이 허위 진술을 할 경우 1년 이상 10년 이하 징역에 처하도록 규정한다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기