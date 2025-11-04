'오송 참사 위증 의혹' 김영환 충북지사 오늘 오후 경찰 조사

충북 오송 지하차도 참사 국정조사에서 허위로 증언했다는 의혹으로 고발된 김영환 충북지사에 대한 경찰의 소환조사가 4일 이뤄진다.

서울 영등포경찰서는 이날 오후 2시 국회 오송 참사 국정조사에서 거짓으로 증언한 혐의를 받는 김영환 충북지사를 소환 조사한다.

국회 행정안전위원회는 9월 여당 주도로 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하고 김 지사의 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다.

김 지사는 9월 진행된 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 참사 당일 CCTV로 지하차도를 모니터링했고, 재난 상황 점검 전화를 10건 이상 했다는 취지로 진술했는데, 이를 행안위 소속 민주당 의원들이 문제 삼았다.

국회증언감정법은 국회에 출석한 증인이 허위 진술을 할 경우 1년 이상 10년 이하 징역에 처하도록 규정한다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



