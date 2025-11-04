IQ 276 남성 "친북좌파 정부…미국에 망명 신청할 것"

세계 최고 IQ 보유자 김영훈 씨, 망명 신청

"한국 정부, 애국자 처벌…신앙이 표적 돼"

세계 최고 IQ(지능 지수) 보유자로 알려진 한국인 김영훈 씨가 미국 망명을 신청한다고 밝힌 사실이 뒤늦게 전해졌다. 김 씨는 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 1분 35초 분량의 영상에서 "기독교인이며 세계 최고 IQ 기록 보유자로서 저는 미국에 망명을 신청한다"고 말했다.

세계 최고 IQ 보유자로 알려진 한국인 김영훈 씨가 SNS에서 미국 망명을 신청한다고 밝혔다. 엑스 AD 원본보기 아이콘

김 씨는 "성경적 진리를 억압하고 선조들이 지켜내려 싸운 자유를 배반하는 친북 좌파 정부가 지배하는 한국에 더 이상 머무를 수 없다"며 "오늘날 한국 정부는 애국자를 처벌하고, 공산주의자들을 찬양한다"고 주장했다. 이어 "진리는 범죄가 되었고, 신앙은 표적이 되었다"며 "저는 악에 굴복하지 않겠다. 신앙이 박해받지 않고 보호받는 미국에 피난처를 구한다"고 했다.

그는 또 다른 게시물에서 "더 이상 한국은 존재하지 않는다. 오직 북한만이 존재한다. 한국 정부는 친북 정부가 되었기 때문"이라며 "저는 정치적·종교적 박해를 이유로 트럼프 정부에 망명을 신청한 최초의 한국인"이라고 주장하기도 했다.

김 씨는 현재 미국 신학교협회(ATS)의 인가를 받은 미국 신학교의 신학 석사 과정 재학 중인 것으로 알려졌다. 그가 언급한 '종교적 박해'는 공직선거법·지방교육자치법 위반 혐의를 받는 부산 세계로교회 손현보 담임목사가 지난 9월 구속기소 된 사건을 가리킨 것으로 추정된다. 손 목사는 대선을 앞둔 올해 5월을 전수로 세계로교회 기도회와 주일 예배 등에서 신도들을 대상으로 특정 후보 지지 발언을 하는 등 불법 선거운동을 한 혐의를 받는다.

IQ 276으로 지난해 '세계기억력대회'에서 IQ 최고 기록 보유자로 발표된 김영훈 씨. 인스타그램 원본보기 아이콘

김 씨는 IQ 276으로 지난해 '세계기억력대회'에서 IQ 최고 기록 보유자로 공식 발표된 인물이다. 한국기록원에 따르면 김 씨는 2018년 12월 웩슬러 지능검사 만점(160점), 2022년 2월 웩슬러 표준편차 고지능 검사 만점(204점)을 취득했다. 전 세계에서 가장 높은 지능을 가진 사람들만 가입할 수 있는 초고지능단체인 메가 소사이어티의 유일한 한국인 회원으로 알려져 있다. 세계천재인명사전과 기가 소사이어티 등에도 아이큐 전 세계 1위로 등재돼 있다.

그는 지난 1월 독일 총선을 앞두고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 따라 극우 독일대안당(AfD)을 지지한다고 밝혔었다. 다만 이후 현지 매체에서 그의 IQ에 대해 '가짜 의혹'을 제기하자 이에 반박하다 결국 AfD 지지를 철회하기도 했다. 그는 당시 "머스크를 존경하는 순수한 마음에 AfD 지지를 선언했으나 불법적인 정치적 목적을 위해 일시적으로 이용당한 것 같다"면서 "앞으로 독일 선거에 개입하지 않겠다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>