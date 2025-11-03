본문 바로가기
70대 남성 부산역 광장서 분신 사망

세종=이은주기자

입력2025.11.03 18:07

부산역 광장에서 70대 남성이 몸에 불을 붙이고 숨져 경찰이 수사에 나섰다.


3일 부산 동부경찰서에 따르면 이날 오후 2시 25분께 부산 동구 부산역 광장에서 70대 남성이 몸에 인화성 물질을 뿌려 불을 붙였다. 부산역 관계자가 진화를 시도했으나 화상을 입고 사망했다.

제주도에 거주 중인 A씨는 가족들에게 여행을 간다고 한 뒤 혼자 부산을 찾은 것으로 전해졌다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 목격자 등을 상대로 A씨가 스스로 몸에 불을 붙인 경위를 파악하고 있다.


※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 SNS 상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

