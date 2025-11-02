본문 바로가기
Dim영역
알립니다
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

부고

[부고]조정훈(국민의힘 국회의원)씨 장인상

최유리기자

입력2025.11.02 20:42

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲김규황씨 별세, 조정훈(국민의힘 국회의원)씨 장인상=1일, 신촌 세브란스병원 장례식장 13호실 (서울 서대문구 연세로 50), 발인 11월4일 7시





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마스크 쓰고 다니세요"…때이른 독감 폭증에 학교 1000곳 문 닫은 日 "마스크 쓰고 다니세요"…때이른 독감 폭증에 학교... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

김밥 100줄 주문 뒤 노쇼한 60대…

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

"우리도 대통령 바꾼다" 마다가스카르 탄핵 이끈 원동력 '스마트폰'

"핼러윈 장난인 줄"…英 열차 흉기 난동 9명 중태

'오빠·언니·형' 한국어 사전 등재…"K콘텐츠 인기 저변엔 현지화 자막"

새로운 이슈 보기