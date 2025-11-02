▲김규황씨 별세, 조정훈(국민의힘 국회의원)씨 장인상=1일, 신촌 세브란스병원 장례식장 13호실 (서울 서대문구 연세로 50), 발인 11월4일 7시
[부고]조정훈(국민의힘 국회의원)씨 장인상
2025년 11월 02일(일)
