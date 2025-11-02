본문 바로가기
광주·전남 공사현장서 잇단 사고…60대 2명 숨져

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.02 19:50

광주·순천서 추락·끼임 사고 연이어 발생
당국, 안전관리 실태·사고 경위 조사 착수

광주와 전남 순천의 공사 현장에서 잇따라 산업재해가 발생해 2명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

광주·전남 공사현장서 잇단 사고…60대 2명 숨져
2일 광주·전남소방본부에 따르면 이날 오전 7시 28분께 광주 동구 용연동 다세대주택 신축 공사 현장에서 60대 근로자 A씨가 4ｍ 높이에서 떨어져 숨졌다.


전날 오전 10시 27분께에는 순천시 서면의 한 건설폐기물 처리장에서 60대 근로자 B씨가 돌 분쇄 기계에 끼어 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

같은 날 오전 8시 47분께 광주 광산구 월계동 아파트 신축 현장에서도 60대 근로자 C씨가 작업대와 벽 사이에 끼어 심정지 상태로 발견됐다. C씨는 병원으로 이송돼 맥박과 호흡을 되찾은 것으로 전해졌다.


경찰과 소방 당국은 현장 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
