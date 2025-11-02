합포구 산호동지역사회보장협의체, 복지 위기가구 발굴 캠페인 펼쳐

전통시장, 마산야구거리 등에서 동절기
대비 위기가구 발굴·지원 홍보 적극적 나서
경남 창원특례시 마산합포구 산호동지역사회보장협의체가 복지사각지대 숨은 위기가구 찾기 캠페인을 실시했다.
복지사각지대 발굴 캠페인.
지난 10월 31일 열린 캠페인은 산호동 지역사회보장협의체 위원 등 13명이 참여해 마산야구거리, 전통시장, 상가 밀집 지역 등 유동 인구가 많은 곳을 돌며 현수막, 손피켓, 전단지를 이용 숨은 위기가구 찾기 동참과 위기가구 신고포상제도를 알렸다.
임운규 위원장은 "곧 다가올 추위로 에너지, 생계, 의료 등 주변에 도움이 필요한 숨은 위기가구가 늘어날 수 있다"며 "우리 주변의 위기가구 발굴 및 지원에 적극적으로 나설 수 있도록 많은 관심과 협조를 당부드린다"고 말했다.
윤호정 산호동장은 "오늘 동절기 대비 숨은 위기가구 찾기 캠페인에 나서 주신 산호동 지역사회보장협의체 위원님들께 감사드리고 복지사각지대 제로(Zero) 산호동이 될 수 있도록 같이 최선을 다하자"고 말했다.
한편 산호동 지역사회보장협의체는 현재까지 복지 위기에 있는 25가구를 발굴해 생계, 의료 등 필요한 서비스를 지원해 오고 있으며 바냇 음식 나눔 사업을 통해 상시 생계 지원 및 안부 확인 활동을 해오고 있다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
