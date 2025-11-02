본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

[부고]강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상

입력2025.11.02 11:33

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▶강유중(향년 85세)씨 별세, 강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상 = 1일, 부산시민장례식장 301호, 발인 3일, 장지 부산 영락공원.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ] "공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

조병규, 학폭 폭로자 상대 40억 손배소 패소…이유는?

오세훈 "소비쿠폰이 집값 올려" vs 조국 "소가 웃을 주장"

"죄송합니다, 문 닫을게요"…젠슨황 덕에 주문 폭주했는데 휴업 공지, 왜?

"보신탕집 폐업 여파" 관악산 들개, 서울대 출몰…학생 불안 확산

美서 '올해의 단어'로 선정된 '67'…무슨 의미?

수능 최상위권, 인문 '경영'·자연 '반도체' 선호 뚜렷

말레이 총리, 지드래곤 영상 SNS 공유…"국민들이 부탁"

새로운 이슈 보기