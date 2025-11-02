▶강유중(향년 85세)씨 별세, 강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상 = 1일, 부산시민장례식장 301호, 발인 3일, 장지 부산 영락공원.
[부고]강동수(SK㈜ 사장)씨 부친상
2025년 11월 02일(일)
