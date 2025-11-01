1억 모은 'MZ 자산가' 늘어난다…"저축 아닌 투자가 핵심"

세대 간 자산 형성 방식 달라져…투자 중심

가상자산·해외주식까지 영역 확대

1억원 이상의 자산을 보유한 이른바 '대중 부유층(Mass Affluent)'에서 MZ세대(밀레니얼·Z세대)의 비중이 급증한 것으로 나타났다.

하나금융경영연구소는 지난달 29일 발표한 '2026 대한민국 금융소비자 트렌드' 보고서를 통해 1억원 이상 자산을 가진 사람들 가운데 MZ세대 비중이 2022년 19.8%에서 지난해 33.6%로 상승했다고 전했다. 대중 부유층 3명 중 1명이 MZ세대라는 의미다.

자산 구성에서도 변화가 나타나고 있다. 과거에는 '저축을 통해 자산을 모으는 방식'이 자산 운용의 중심이었다면, 최근에는 주식·가상자산·해외투자 등 '투자를 통한 자산 증식'으로 무게 중심이 이동하고 있는 것으로 확인된다.

최근 3년간 저축자산 비중은 45.4%에서 42.7%로 줄어든 반면, 투자자산 비중은 27.7%에서 32.2%로 꾸준히 확대됐다. 보고서는 "MZ세대의 본격적인 투자 시장 유입이 자산운용 방식의 흐름을 바꾸고 있다"고 분석했다.

세대별로 보면 Z세대(1991년 이후 출생)는 보유 자산 중 투자·가상자산 비중이 26.3%로 전년 대비 증가했고 평균 예치액은 959만원이었다. 밀레니얼세대(1981~1990년생)는 투자 비중이 34.8%로 가장 높았으며 평균 예치액은 2991만원이었다.

반면 X세대는 소폭 증가에 그쳤고, 베이비붐 세대는 오히려 투자 비중이 28%로 떨어지며 세대 간의 차이가 명확하게 드러났다.

MZ세대의 관련 지식과 의사결정 능력 등 금융 역량도 점차 높아지고 있다. 설문조사에서 '경제·금융 관련 정보를 꾸준히 확인한다'는 응답은 1년 새 증가했다. '합리적인 투자의사 결정을 할 수 있다'는 자기 판단 능력 평가 또한 다른 세대보다 높은 상승 폭을 보였다.

연구소는 "내년에는 부동산보다 주식시장을 긍정적으로 보는 경향이 강하다"며 "해외주식 거래 비중도 계속 커지고 있다"고 전망했다.





