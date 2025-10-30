독일 3분기 GDP 증가율 0.0％…3년 연속 역성장 우려

올해 3분기 독일의 국내총생산(GDP) 증가율이 전분기 대비 0.0％로 집계됐다.

독일 연방통계청은 30일(현지시간) "설비 투자가 긍정적으로 증가한 반면 수출은 이전 분기보다 감소했다"며 이같이 밝혔다.

독일 경제는 미국 관세 시행을 앞두고 수출이 급증한 올해 1분기 0.3％ 성장했는데 2분기에는 －0.2％를 기록했다.

연간 경제성장률은 2023년 －0.3％, 지난해 －0.2％로 나타났다. 독일 연방정부와 분데스방크(중앙은행) 모두 올해 경제성장률이 0.0％를 기록해 3년 연속 역성장은 가까스로 피할 것으로 보고 있다.

독일 경제는 코로나19 이후 회복세를 이어가지 못하고 장기 불황에 빠졌다. 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발로 에너지 가격이 급등한 것도 발목을 잡는 요인이다.

올해 들어서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 도입한 각종 관세로 자동차 등 수출산업이 타격을 받았다. 지난 5월 출범한 연립정부는 국방과 인프라에 천문학적 예산을 투입하기로 했으나 경기부양 효과는 아직 나타나지 않고 있다.





이정윤 기자



