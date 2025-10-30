100만 유튜버 납치·살해 시도한 일당 구속

살인미수·공동감금 등 혐의

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치·살해하려 한 혐의를 받는 남성 2명이 경찰에 구속됐다.

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 살해하려 한 남성 2명이 29일 인천 미추홀구 인천지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

30일 인천 연수경찰서는 살인미수와 공동감금 등 혐의로 A씨 등 20~30대 남성 2명을 구속했다고 밝혔다.

법원은 전날 A씨 등의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨 등은 지난 26일 오후 10시40분께 인천시 연수구 송도동의 한 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B씨를 차량에 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, 이들은 돈을 주겠다며 B씨를 그가 사는 아파트 주차장에 불러낸 뒤 차량에 태워 약 200㎞ 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 나타났다.

경찰은 B씨 신고를 받고 차량을 추적해 4시간 만에 충남에 있던 A씨 일당을 현행범으로 체포했다.

B씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

구독자 100만명가량의 유명 게임 유튜버인 B씨는 "A씨 등으로부터 받을 돈이 있다"고 경찰에 진술했다.





윤슬기 기자



