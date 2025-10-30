서울시, 강남 한복판 논현역에 지상 20층 규모 업무시설 공급[부동산AtoZ]

논현 가구거리 일대…업무 기능 공급

휴게 공간·보행환경도 개선

서울 강남구 논현동 55-16번지 일대 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 계획 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 강남구 논현역 역세권에 지하 7층에서 지상 20층 규모의 업무시설이 들어선다.

서울시는 제2차 도시·건축공동위원회(수권소위원회)를 개최하고 '도시관리계획(강남구 논현동 55-16번지 일대 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 지정 및 계획) 결정(안)'을 수정가결했다고 30일 밝혔다.

대상지는 논현역 역세권 논현 가구거리 일대에 위치한다. 이곳은 업무 기능이 수요를 따라가지 못하고 인근 저층 주거지 밀집 지역의 휴게 공간 부족 등으로 도시 기능 회복을 위한 정비가 필요한 것으로 평가됐다.

이번 지구단위계획구역 지정으로 지하 7층에서 지상 20층 규모의 업무·판매·공공시설이 들어설 예정이다. 전면부에는 보행로 및 휴게공간을 조성한다. 공공기여로는 논현 가구거리 특성을 반영해 '창업플랫폼 강남공예플라자'와 같은 맞춤형 공공시설을 짓고 현금 공공기여는 지역 균형발전 재원으로 활용한다.

아울러 인근 저층 주거지의 사생활을 보호하고 일조 환경을 개선하고자 후면부에 공개공지를 조성하고 건축물도 추가적으로 이격해 배치했다. 공개공지의 접근성과 휴게 기능을 개선하기 위해 주민에게 열린 공간도 제공한다.

이번 결정에 따라 향후 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 공사에 착수하고 2029년 준공을 목표로 사업이 추진된다.

서울시 관계자는 "이번 계획 결정을 통해 핵심 업무시설이 들어서면서 일자리 창출이 가능해지고, 저층부엔 상업·문화 복합공간 조성으로 논현 가구거리 일대의 활력이 한층 더 높아질 것"이라며 "강남 도심 교차 역세권으로서의 위상 강화에도 크게 기여할 것으로 기대된다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



