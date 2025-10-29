김정림 안동시의원, ‘2025 지방자치 의정대상’ 수상

섬세한 정책 감각과 따뜻한 현장 의정으로 시민 신뢰 얻다

김정림 안동시의원이 한국 유권자중앙회가 주관한 '2025 지방자치 의정 대상'을 수상했다.

김정림 안동시의원(가운데) 한국유권자중앙회 이진용 이사장(오른쪽) 강수완 한국유권자중앙회 총재와 시상에서 기념촬영 하고 있다.

이번 시상식은 지난 10월 28일 서울 여의도 국회의원회관에서 개최됐으며, 지방자치 부활 30주년을 기념해 전국 광역 및 기초의원을 대상으로 지역사회 발전과 주민복지 향상에 기여한 의원들을 선정해 시상했다.

비례대표로 의정활동을 이어온 김정림 의원은 시민 중심의 정책 제안과 실천적 의정활동으로 지역사회의 신뢰를 쌓아왔다.

그는 복지, 여성, 교육, 사회적 약자 보호 등 생활 현안 중심의 정책을 꾸준히 발굴해왔으며 '시민이 체감하는 변화'를 목표로 한 현장 중심 의정으로 주목받고 있다.

특히 김 의원은 복지 사각지대 해소를 위한 지원체계 개선, 여성과 아동의 안전을 위한 제도 보완, 그리고 청년층의 자립기반 확대를 위한 실질적 정책을 추진해왔다.

또한 시민단체, 사회복지기관, 교육계 등 다양한 현장의 목소리를 직접 청취해 정책 현장에 반영하며 '소통하는 의회'를 구현하고 있다.

김정림 의원은 "이번 수상은 안동시민과 함께 만든 성과이며, 시민 여러분이 보내주신 신뢰에 보답하기 위한 책임의 무게를 다시 느낀다"며 "앞으로도 약자와 함께하는 따뜻한 의정, 시민이 공감하는 의정을 실천하겠다"고 소감을 밝혔다.

한국 유권자중앙회 관계자는 "김정림 의원은 주민의 삶을 바꾸는 세밀하고 실질적인 의정활동으로 평가받았다"며 "특히 복지와 생활 정책 분야에서 보여준 전문성과 실천력은 지방의원의 모범사례"라고 설명했다.

이번 수상은 안동시의회가 추진해온 '시민 중심 열린 의정'의 성과이자, 김 의원이 그 중심에서 보여준 진정성의 결과물로 평가받고 있다.

김정림 의원의 의정활동은 조용하지만 단단하다. 화려한 언변보다 꼼꼼한 실천으로 시민의 신뢰를 얻었고, 약자의 삶을 지탱하는 정책으로 지방자치의 본뜻을 되살리고 있다. '생활 속의 의정'을 실현해온 그의 행보는, 안동이 지향하는 포용 도시의 방향과 정확히 맞닿아 있다.

전현희 더불어민주당 최고위원(오른쪽) 김정림 안동시의원이 시상에서 기념촬영 학 있다.





