본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

"책 속에 물든 가을"…'2025 북적북적 책 잔치' 성황

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.29 16:17

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목포교육지원청, 독서체험 한마당 운영

전남 목포교육지원청과 목포학부모회총연합회가 공동 주최한 '2025 북적북적 가족 책 잔치'가 25일 목포부주초등학교 강당에서 성황리에 열렸다.


'가을, 책 속에 물드는 시간!'을 주제로 열린 이번 행사는 책을 매개로 가족이 함께 어울리는 독서축제로, 학생과 학부모, 지역 주민 등 300여명이 참여해 가을 정취 속 특별한 추억을 만들었다.

목포교육지원청은 목포학부모회총연합회와 '2025 북적북적 가족 책 잔치'를 개최했다. 목포교육지원청 제공

목포교육지원청은 목포학부모회총연합회와 '2025 북적북적 가족 책 잔치'를 개최했다. 목포교육지원청 제공

AD
원본보기 아이콘

행사는 ▲가을 열매 가랜드 만들기 ▲소원 달 조명 만들기 ▲가을 압화 책갈피 만들기 ▲송편 비누 만들기 등 가을을 주제로 한 독서 연계 체험 부스가 운영됐다.

참가자들은 그림책 속 이야기를 소재로 한 체험을 통해 책의 즐거움을 느끼고, 가족 간의 대화와 유대감을 나누는 시간을 가졌다. 체험을 마친 뒤에는 스탬프를 모아 기념 선물을 받으며 행사의 재미를 더했다.


한 학생은 "아빠와 함께 '달토끼' 그림책을 읽고 보름달 조명을 만든 것이 가장 기억에 남는다"며 "보름달에 쓴 소원이 꼭 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다.


정덕원 교육장은 "이번 가족 책 잔치는 독서를 매개로 가족, 학교, 지역이 함께 성장하는 배움의 장이었다"며 "앞으로도 학생이 즐겁게 책을 접하고, 학부모와 지역사회가 함께 참여하는 다양한 독서 프로그램을 지속해서 확대하겠다"고 밝혔다.

한편 목포교육지원청은 이번 가을 축제를 계기로 계절별 가족 독서 행사를 정례화하고, 지역 도서관 및 독서 관련 단체와의 협력을 강화해 '함께 읽고 함께 성장하는 목포형 독서문화'를 확산할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기