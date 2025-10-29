호남 유일 '광주메디뷰티산업전' 30일 개막

시, 의료·헬스케어·뷰티…115개 업체 참여

'2025 광주메디뷰티산업전' 포스터. 광주시 제공

호남 지역 유일의 의료·건강관리(헬스케어)·미용(뷰티) 산업 종합 박람회인 '2025 광주메디뷰티산업전'이 오는 30일부터 11월 1일까지 사흘간 김대중컨벤션센터에서 화려한 막을 올린다.

광주시가 주최하고 광주관광공사가 주관하는 이번 산업전은 총 115개 업체가 293개 부스 규모로 참여해 최신 기술과 혁신제품을 선보이며 지역 메디뷰티 산업의 새로운 지평을 열 것으로 기대된다.

이번 산업전의 핵심은 '의료뷰티산업 공동관'으로, 광의료, 병원중심 인공지능(AI), 생체재료, 고령친화, 마이크로 의료로봇, 화장품 등 9개 주요 테마를 중심으로 지역 68개 기업이 선도적 의료기술과 미용제품의 융합시너지를 과시한다. 이는 광주가 지향하는 AI 중심도시의 비전과 헬스케어 산업의 미래 방향성을 제시하는 자리이기도 하다.

또 전문성을 높인 다양한 프로그램이 마련돼 관람객들의 참여를 유도한다. '세미나존'과 '메디뷰티 스테이지'에서는 지역 의료바이오 산학협력 활성화 세미나, 디지털 치료제 최신 동향 및 개발 스킬업 강연 등 업계 전문가들을 위한 심층적인 정보 교류의 장이 펼쳐진다. 기능성 화장품 체험, 맞춤형 운동 상담, 심폐소생술 체험 등 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 체험형 이벤트도 진행된다.

최태조 인공지능산업실장은 29일 "이번 산업전이 지역 기업들의 국내외 판로 개척과 글로벌 마케팅 역량을 강화하는 소중한 기회가 될 것이다"며 "메디뷰티 산업의 현재와 미래를 경험할 수 있는 이번 행사에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편, 이번 산업전은 '국제 광융합산업전시회(PHOTONICS KOREA)', '광주 네일엑스포(NAIL EXPO at Gwangju)'와 동시 개최돼 다양한 산업 간 시너지 효과 창출도 기대된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



