금융투자업계, 15년째 이어진 사랑의 김치 페어

금융투자협회는 29일 증권·자산운용·선물·부동산신탁사 등 금융투자회사 및 증권 유관기관과 공동으로 '제15회 사랑의 김치페어' 기부 행사를 여의도공원에서 개최했다.

김치페어에는 금융투자업계 85개 회사에서 1000여 명의 봉사자가 참여해 역대 최대 규모를 기록했다. 총 3억4200만원의 기부금이 모이며, 업계의 따뜻한 나눔 정신을 더욱 빛냈다.

이날 담근 7만4000kg에 달하는 김치는 초록우산 어린이재단을 통해 전국 160여 개 사회복지시설에 전달된다.

2011년 소외된 이웃의 월동을 지원하기 위해 시작된 '사랑의 김치 페어'는 올해로 15회를 맞이했다. 참여 기업과 봉사 인원, 기부 규모가 해마다 늘어나며 금융투자업계를 대표하는 사회공헌 행사로 자리매김하고 있다.

행사에는 금융투자회사 및 증권 유관기관 대표가 참석했다. 또한 최호권 영등포구청장이 축사를 통해 금투업권의 상생금융을 격려해 눈길을 끌었다.

금투협 서유석 회장은 "우리가 담근 김치 한 포기 한 포기에는 금융투자업계의 따뜻한 마음과 상생의 철학이 담겨 있다"며 "앞으로도 업계의 전문성과 연대를 통해 사회적 책임을 실천하고, 모두가 함께 성장하는 자본시장을 만들어 나가겠다"고 말다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



