[특징주]카카오, 챗GPT 탑재에 6%대 강세

29일 카카오가 강세다. 오픈AI 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT'가 카카오톡에 본격 탑재한 영향이다.

이날 오전 10시 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 68,100 전일대비 4,400 등락률 +6.91% 거래량 5,578,098 전일가 63,700 2025.10.29 10:09 기준 관련기사 네이버·카카오, 행안부와 손잡고 'AI 국민비서' 만든다(종합)카톡에 'AI 국민비서' 생긴다…행안부와 공공서비스 혁신 업무협약반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 4400원(6.91%) 오른 6만8100원에 거래되고 있다.

전날 카카오톡이 '챗GPT 포 카카오' 서비스를 시작하자 투심이 몰린 것으로 풀이된다. 챗GPT를 활용해 카카오톡이 다양한 확장 서비스를 제공해 매출 확대가 가능할 거란 기대감이 반영된 것이다.

이번 서비스를 통해 카카오톡 이용자는 채팅 탭 상단 챗GPT 버튼을 클릭해 해당 서비스를 이용할 수 있다. 챗GPT 답변을 채팅방에 공유하거나 채팅방에서 대화 중 챗GPT에 바로 질문할 수도 있다.

질문에 따라 카카오맵, 카카오톡 예약하기, 카카오톡 선물하기, 멜론 등과 연동한 '카카오 툴즈'와 연결해 적절한 답을 제공한다. 예를 들어 챗GPT에 "합정역 근처에 크로플 파는 곳을 알려줘"라고 질문하면 카카오 툴즈가 카카오맵을 호출해 구체적인 위치와 정보를 제공하는 식이다.

정의훈 유진투자증권 연구원은 "생성형 AI 서비스 발전으로 이에 대한 수요가 높아질수록 유료 모델에 대한 수요도 함께 높아질 것"이라면서 "국내에서 접근성이 높은 카카오톡을 통해 향후 신규 챗GPT 서비스 이용자 가입자 수 및 구독 수익은 우상향할 전망"이라고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



