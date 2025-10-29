트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

"베선트, 차기 의장 고려하고 있다" 발언 후

곧바로 "고려하고 있지 않다" 진화

크리스마스 전 인선 마무리할 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 스콧 베선트 미 재무장관을 신임 미 연방준비제도(Fed) 의장으로 고려하고 있다고 말했다. 이후 곧바로 해당 발언을 철회했지만, 차기 Fed 의장 인선에 대한 트럼프 대통령의 의중이 드러난 발언이었다는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 28일 일본 도쿄에서 기업인들을 대상으로 한 연설에서 베선트 장관에 대해 "Fed 의장으로 그를 고려 중"이라고 했다. 지금까지 차기 Fed 의장으로 거론된 후보군은 모두 5명이다. 현재 Fed 의장 후보는 미셸 보우먼 Fed 감독 부의장, 크리스토퍼 월러 Fed 이사, 케빈 해셋 국가경제위원회 위원장, 케빈 워시 전 Fed 이사, 릭 리더 블랙록 글로벌 최고투자책임자 등 다섯 명이다.

트럼프 대통령은 곧이어 자신의 발언이 가져올 파장을 의식한 듯 "그는 재무부에 있는 것을 좋아한다"면서 "사실 그를 진지하게 고려하지 않고 있다"고 했다.

트럼프 대통령은 또 베선트 장관에 대해 "훌륭하게 업무를 수행하고 있다. 나는 시장을 진정시키지 않지만 그는 시장을 진정시킨다"며 베선트 장관을 치켜세웠다.

트럼프 대통령이 곧바로 말을 바꾸긴 했지만, 미 행정부에서 베선트 장관의 위상을 간접적으로 보여준다는 해석이 나온다. 트럼프 대통령의 잦은 금리 인하 요구와 Fed 독립성 침해 우려가 끊이지 않고 있는 가운데 "베선트는 대통령의 폭주를 '제어하는 완충장치(restraint)'로 평가받아 왔다"고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.

또한 베선트 장관은 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 동조하며 트럼프 대통령의 금리 인하 주장에 힘을 실어줬다. 그는 8월 회의 전 인터뷰에서 "지금의 차입 비용(금리)은 최소 1.5%포인트(150bp) 더 낮아져야 한다"고 주장했었다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 단순한 말실수라기보다 정치적 계산이 깔린 메시지로 해석된다. 그는 주요 인사 결정을 앞두고 특정 인물을 의도적으로 거론한 뒤, 시장 반응이 과도하거나 부정적일 경우 직접 진화에 나서는 모습을 여러 차례 보여왔다. 대표적인 예가 파월 의장이다. 트럼프 대통령은 지난 7월 "8개월 안에 나가게 될 것"이라며 사실상 파월 의장 해임 시기를 언급한 뒤 Fed 독립성 논란이 불거지자 "해임 가능성은 작다(highly unlikely)"며 진화했다.

FT는 트럼프 대통령이 11월과 12월 크리스마스 사이에 차기 의장을 최종 낙점할 예정이라고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



