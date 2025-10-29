故 김대중 동교동 사저, 국가유산 된다

가택 연금 당한 민주화 상징 공간

'서울 동교동 김대중 가옥'

동교동 사저와 김대중도서관 위치를 표시한 안내판

한국 민주화의 상징적 공간인 고(故) 김대중 전 대통령의 서울 마포구 동교동 사저가 국가유산이 된다.

국가유산청은 28일 문화유산위원회가 동교동 사저의 국가등록문화유산 등록을 조건부 가결했다고 밝혔다. 등록이 확정되면 명칭은 '서울 동교동 김대중 가옥'이 된다.

김 전 대통령은 1960년대 초 이곳에 터를 잡았다. 미국 망명과 영국 유학, 일산 거주 기간을 제외하고 2009년 서거할 때까지 대부분을 보냈다.

'동교동계'라는 정치세력의 이름도 여기서 나왔다. 군사정권 시절 쉰다섯 차례 가택 연금을 당한 곳이기도 하다.

서울 마포구가 고 김대중 전 대통령 동교동 사저와 김대중도서관 주변 길을 김대중길로 명명한다고 밝히고 20일 명명식을 열었다. 사진 오른쪽이 김 전 대통령 사저다. 허영한 기자

보존을 두고는 논란이 있었다. 2019년 이희호 여사 별세 뒤 유산 분쟁이 이어졌고, 지난해 사저가 민간에 매각됐다. 마포구는 소유자로부터 동의받아 추진위원회를 구성하고 국가유산 지정을 신청했다.

당초 마포구는 '김대중 전 대통령 사저'로 신청했으나, 전문가 논의 과정에서 명칭 지침에 따라 '서울 동교동 김대중 가옥'으로 조정했다. 국가유산청은 30일간 각계 의견을 수렴한 뒤 최종 심의를 거쳐 등록을 확정할 방침이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



