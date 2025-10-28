본문 바로가기
대동애그테크, 150억원 투자 유치…AI 농업 사업화 가속

김철현기자

입력2025.10.28 15:54

정밀농업·스마트파밍 등 핵심 사업에 투자금 집중 투입
스마트팜 운영도 참여

대동애그테크는 설립 3년 만에 150억원 규모의 투자를 유치했다고 28일 밝혔다. 이번 투자에는 한국산업은행과 스마일게이트인베스트먼트가 참여했다. 두 기관은 대동그룹이 농기계와 농업 로봇 등 하드웨어부터, 인공지능(AI)·자율주행 소프트웨어까지 수직 계열화로 뛰어난 AI 농업 경쟁력을 갖추고 있다는 점을 높이 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다.


대동애그테크, 150억원 투자 유치…AI 농업 사업화 가속
대동애그테크는 2022년 설립 이후 차량 원격진단, 영농일지 자동 기록, AI 조기재해 알림 등 대동그룹의 농업 분야 커넥티드 솔루션을 상용화하며 입지를 다져왔다. 특히 내년 출시 예정인 AI 트랙터 개발을 위해 지난 3년간 과수원과 밭 사진 약 50만 장, 주행 영상 약 300만 건을 수집하고, 머신러닝 운영 자동화 체계(MLOps)를 구축했다. 또한 스마트 콤바인을 활용한 구역별 및 필지별 수확량 분석 서비스를 구현했으며, 대형 언어 모델(LLM) 기반 농업 챗봇 'AI 대동이'도 선보였다.

대동애그테크는 이번 투자금을 핵심 사업인 커넥티드 솔루션, 정밀농업, 스마트파밍 등 AI 농업 기술 개발에 집중 투입할 예정이다. 아울러 온실 생육 솔루션 고도화를 위해 스마트팜 운영에도 직접 참여, 더 많은 농장 운영 데이터를 확보하고 기술 현장 실증을 강화할 방침이다.


원유현 대동애그테크 대표는 "이번 투자를 계기로 대동애그테크가 농업의 혁신을 선도하는 기술 기업으로 한 단계 도약할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장, 국내외 시장에서 경쟁력을 갖춘 미래형 농업 플랫폼 구축에 최선을 다할 것"이라고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
