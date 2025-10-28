본문 바로가기
호남

임실군, 내달 21~23일 '아삭아삭 김장페스티벌'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.28 10:32

숏뉴스
김장 체험·판매행사 등 즐길거리 '풍성'

전북 임실군이 내달 21~23일 임실치즈테마파크 일원에서 '제10회 임실 아삭아삭 김장페스티벌' 김장 체험 축제를 연다.

제10회 임실 아삭아삭 김장페스티벌 포스터. 임실군 제공

제10회 임실 아삭아삭 김장페스티벌 포스터. 임실군 제공

28일 군에 따르면 이번 페스티벌은 축제 현장에서 김장하는 '김장 체험'과 택배 배송이나 현장 수령(드라이브 스루)으로 절임 배추와 양념을 받아볼 수 있는 '판매행사'로 진행된다.


김장 체험과 온·오프라인 판매행사 사전 예약은 내달 14일까지 진행되며, 내달 21일 개최하는 김장 체험 행사에서는 개막식, 김장 시연, 즉석 노래자랑(참여자 기념품 제공), 음식 부스(수육, 밥, 김치, 국 세트 1만원 판매) 등의 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.

또 판매행사에서는 절임 배추(20㎏)와 양념(10㎏) 세트 품목 가격이 택배비를 포함해 전년도보다 2,000원 저렴한 19만3,000원이며, (농)임실앤양념㈜에서 직접 수령할 경우 택배비를 제외한 18만5,000원에 구입할 수 있다.


김장 세트 주문 및 김장 체험은 (농)임실앤양념㈜ 전화 및 홈페이지에서 신청하면 된다. 당일 현장 신청도 가능하지만, 예약자 우선으로 체험이 진행되므로 미리 사전 예약하는 것이 좋다.


이번 페스티벌은 해를 거듭할수록 높은 매출을 기록하고 있는데, 청정 임실에서 자란 배추와 고추만을 엄선한 김장 재료를 각 가정에서 입맛에 맞게 버무리기만 하면 김장 고민을 간단하게 해결할 수 있어 가족, 지인들과 즐거운 마음으로 김장을 할 수 있다는 점이 인기 비결이다.

지난 2016년을 시작으로 올해 10주년을 맞아 그 맛과 품질을 인정받아 신청자가 꾸준히 증가해 지난해에는 총 122t이 소진됐다. 이를 통해 6억3,000만원의 매출을 기록하는 등 관내 농산물 소비를 촉진하는 성과를 올렸다. 올해에도 사업 물량 110t 이상을 확보해 최상의 품질을 자랑하는 절임 배추와 양념을 판매할 계획이다.


심민 군수는 "지난 10년간 임실 아삭아삭 김장페스티벌에 지속적인 참여와 관심을 보내주신 모든 여러분들에게 감사드린다"며 "올해도 청정 임실의 우수한 농산물을 통해 소비자 만족도와 기대에 부응하고, 가족과 함께 즐겁고 소중한 김장 체험이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

