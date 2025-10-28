본문 바로가기
안산시, 그랜드코리아페스티벌 기간 지역화폐 5% 캐시백 추가 제공

정두환기자

입력2025.10.28 09:33

경기도 안산시는 정부가 추진하는 소비 촉진 행사인 '2025 코리아 그랜드 페스티벌' 기간 중 지역화폐인 '다온' 이용객에 5%의 캐시백 혜택을 제공한다고 28일 밝혔다.

안산시, 그랜드코리아페스티벌 기간 지역화폐 5% 캐시백 추가 제공
올해 코리아 그랜드 페스티벌은 29일부터 다음 달 9일까지 12일간 열린다.


페스티벌이 개시되는 오는 29일부터 31일까지 3일 동안 '다온'으로 결제하면 10월 지급 캐시백 10%에 페스티벌 캐시백 5%를 더해 총 15%의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

캐시백은 결제 시점에 실시간으로 지급되며, 경기지역화폐 앱에서 즉시 확인할 수 있다. 캐시백 지급 한도는 최대 3만원이며, 사용기한은 5년이다.


캐시백 혜택은 본인 충전금으로 결제한 금액에 대해서만 적용된다. 인센티브·정책수당·민생회복 소비쿠폰 등에는 적용되지 않는다.


이민근 안산시장은 "이번 페스티벌 참여를 통해 지역화폐 활성화는 물론 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 다양한 지역경제 활성화 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
