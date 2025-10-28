에어부산, 부산∼발리 노선 취항 1주년… 누적 탑승객 6만 7000명 돌파

김해공항 최초 인도네시아 직항 성공



동남아 10개 노선 특가 이벤트 진행

에어부산(대표 정병섭)은 부산∼발리 노선 취항 1주년을 맞았다.

에어부산은 지난해 10월 30일 김해공항에서 인도네시아 발리 노선의 운항을 시작하며 김해공항 최초의 인도네시아 직항 노선을 개설했다.

취항 이후 1년간 약 400회 운항 누적 탑승객 6만 7000여명을 기록, 여름철 성수기에는 탑승률 80% 이상을 유지하는 등 지역 여행객들로부터 높은 호응을 얻었다.

현재 부산∼발리 노선은 주 4회(월·수·금·일) 단독 운항 중이다. 에어부산은 이 노선을 통해 인천공항을 거쳐야 했던 기존 불편을 해소하며 김해공항 출발 중장거리 노선의 가능성을 입증했다.

에어부산은 1주년을 기념해 동남아 10개 노선 대상 항공권 특별 프로모션을 진행한다. 프로모션은 28일 오전 11시부터 31일까지며, 탑승 기간은 10월 28일부터 내년 3월 28일까지다. 해당 노선 항공권 구매 고객에게는 좌석 지정·수하물 추가 이용이 가능한 번들 서비스 3만원 할인 쿠폰이 제공된다. 자세한 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 "지난 1년간 발리 노선을 이용해 주신 고객들의 성원에 감사드린다"며 "면밀한 수요 분석을 통해 노선 다변화와 여행 편의성 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

에어부산 발리노선 1주년 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>