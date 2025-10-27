'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이

삼성전자, '10만전자'로 상승마감

코스닥도 1년7개월 만에 900선 회복

코스피지수가 27일 4040선에서 상승 마감하며 '사천피(코스피 4000포인트)' 시대의 개막을 알렸다. 국민 대장주인 삼성전자도 주당 10만원을 돌파했다.

27일 코스피지수는 전날 대비 101.24포인트(2.57%) 오른 4042.83에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 58.20포인트(1.48%) 오른 3999.79로 출발한 직후 사상 처음으로 4000선을 돌파했고, 장 마감까지 상승 폭을 키웠다. 외국인과 기관이 각각 6488억원, 2342억원어치를 사들였다. 개인은 홀로 7957억원어치를 순매도했다.

국내 대표 주가지수인 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 3.24% 오른 10만2000원에 장을 마치며 이른바 '10만전자'로 거듭났다. 이날은 이재용 삼성전자 회장의 취임 3주년이기도 한 날이다. 반도체 부문이 바닥을 찍고 실적이 반등세로 돌아서며 투자 심리를 자극했다.

다른 시가총액 상위 종목들도 대부분 강세였다. SK스퀘어(7.56%), HD한국조선해양(5.82%), HD현대일렉트릭(5.13%), HD현대중공업(5.05%), SK하이닉스(4.90%), KB금융(3.69%), 한화오션(3.33%), 삼성전자(3.24%), 셀트리온(3.18%), 삼성물산(3.11%), 한화에어로스페이스(2.57%), 삼성바이오로직스(2.55%), 삼성전자우(2.44%), NAVER(1.62%) 등이 올랐다.

업종별로 보면 오락문화(4.66%), 증권(4.03%), 제약(3.74%), 전기전자(3.22%), 금융(3.02%), 운송장비부품(2.88%), 건설(2.77%) 등 대부분 업종이 상승했다. 반면 금속(-1.15%), 전기가스(-0.51%), 음식료담배(-0.33%) 등 일부 업종은 떨어졌다.

코스닥지수는 전날 대비 19.62포인트(2.22%) 오른 902.70에 장을 마쳤다. 지난해 4월1일 이후 약 1년7개월 만에 900선대 종가를 회복한 것이다. 이날 지수는 7.15포인트(0.81%) 오른 890.23으로 출발한 후 상승폭을 확대했다. 외국인과 기관이 각각 2392억원, 579억원어치를 순매수했다. 개인은 2943억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에선 보로노이(14.57%), 삼천당제약(13.45%), 에이비엘바이오(11.32%), 리가켐바이오(8.58%), 알테오젠(8.41%), 케어젠(7.91%), 코오롱티슈진(7.77%), 에코프로(6.23%) 등이 상승했다. 반면 클래시스(-3.24%), 파마리서치(-2.55%), 리노공업(-1.21%), 휴젤(-0.57%) 등은 약세였다.

이날 장 개장 전부터 증권가에선 ▲미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 개최 및 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성 ▲경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 ▲국내외 주요 기업 실적발표 등 대형 이벤트를 이번 주 관전 포인트로 꼽았다.

임정은 KB증권 연구원은 "APEC 회의와 관련해 미·중 무역합의, 미 금리인하, 실적 기대감 등 모든 것이 긍정적으로 작용했다"며 "APEC 기간 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한이 예정된 가운데, 국내 조선소 방문 가능성이 제기돼 조선 업종이 급등했다"고 말했다. 그는 "한국 증시 최고가 경신에 따른 수혜 및 정책 기대감에 증권주도 올랐다. 11년 만의 시진핑 중국 주석 방한 예정으로 한한령 해제 기대감이 불며 엔터주도 강세였다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



