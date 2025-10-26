본문 바로가기
곡성군, 11월 1~2일 '테라밸리 힐링 피크닉'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.26 12:48

숏뉴스
자연 속 쉼·활력 동시 경험

곡성군 테라밸리 전경. 곡성군 제공

전남 곡성군은 오는 11월 1~2일 오곡면 테라밸리에서 다양한 체험 프로램으로 구성된 힐링 피크닉을 개최한다고 26일 밝혔다.


'테라밸리(Theravalley)'는 'Therapy(치유)'와 'Valley(계곡)'의 합성어로, 몸과 마음을 정화하고 재충전할 수 있는 복합 치유공간이다.

힐링 피크닉 행사는 오전 10시~오후 5시 진행되며, 가족 단위 방문객이 자연 속에서 여유롭게 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램이 마련돼 있다.


실내에서는 전문 강사가 진행하는 필라테스·요가 클래스가 운영되고, 야외에서는 천연염색, 반딧불이 만들기, 테라리움 제작 등 체험 프로그램이 진행된다. 잔디정원에서는 게임, 율동 등 다양한 레크리에이션 프로그램으로 방문객들에게 즐거움을 선사한다. 또 행운의 룰렛 이벤트를 통해 다양한 굿즈와 쿠폰을 증정할 예정이다.


테라밸리 내 카페'테라엔(Thera&)'에서는 직접 키운 흑돼지로 만든 소시지와 잠봉뵈르, 토란떡볶이, 토란밀크티 등 곡성 특산품을 활용한 특별 메뉴를 선보인다.

군 관계자는 "탁 트인 잔디정원에서 열리는 테라밸리 힐링 피크닉은 자연 속에서 쉼과 활력을 동시에 경험할 수 있는 축제다"며 "가족·친구와 함께 곡성의 가을 정취를 즐기며 몸과 마음을 재충전하시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
