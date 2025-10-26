본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

롯데百, '슈퍼 엘데이' 개최…열흘간 100여개 브랜드 할인

박재현기자

입력2025.10.26 06:00

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27일부터 열흘간 100여개 브랜드 참여
매일 달라지는 단독 혜택
겨울 필수템 최대 78% 할인

롯데백화점이 27일부터 다음 달 5일까지 열흘 간 롯데백화점몰에서 '슈퍼 엘데이'를 진행한다고 26일 밝혔다.

롯데백화점 '슈퍼엘데이' 메인 이미지. 롯데백화점 제공

롯데백화점 '슈퍼엘데이' 메인 이미지. 롯데백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

슈퍼 엘데이는 롯데백화점이 지난해 처음 선보인 행사로 하반기 최대 규모 온라인 쇼핑 축제다. 올해는 참여 브랜드를 100개 이상으로 40% 늘렸다.


먼저 열흘 간 '슈퍼 브랜드' 10개와 '슈퍼 카테고리' 10개를 매칭해 매일 다른 테마의 단독 혜택을 선보인다. 행사 첫날인 27일은 '나이키'와 '뷰티' 상품군으로 시작하며 28일에는 '라코스테'와 '스포츠', 29일에는 '디올'과 '레저', 30일에는 '코오롱 스포츠'와 '여성패션' 상품군으로 일자별 다른 프로모션을 진행한다. 매일 일자별 슈퍼 카테고리에 해당되는 상품을 10만원 이상 구매 시 엘포인트 5000포인트를 추가로 적립 받을 수 있다.

아웃도어, 리빙, 뷰티 등 겨울 인기 아이템을 최대 76%까지 할인하는 '슈퍼 딜' 행사도 진행한다. 행사 기간 매일 4개씩 총 40개의 상품을 최대 할인가로 선보인다. 대표 상품으로는 코오롱 스포츠의 '롱다운 안타티카', 어그의 '시그니처 슬리퍼 타스만 ll', '알레르망 로만슨 폴란드 구스차렵이불 Q', 설화수의 '에센셜 탄력 케어 세트' 등이 있다.


온·오프라인 통합 특별 적립 혜택도 마련했다. 행사 기간 중 롯데백화점몰과 롯데백화점 매장 두 곳에서 각각 5·15·25·50만원 이상 구매 금액을 동시에 충족하면 최대 12만 엘포인트를 적립할 수 있다.


김연주 롯데백화점 디지털부문장은 "이번 슈퍼 엘데이는 고객에게 최고의 쇼핑 기회를 제공하고자 더 확대된 규모와 혜택으로 준비했다"며 "슈퍼 엘데이를 온라인 시그니처 행사로 정례화하고 앞으로도 다양한 이벤트와 한층 강화된 혜택을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 건 이재명" 한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"절에서 인연 찾을래"…여성이 더 많이 몰렸다

호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

모델 꿈 안고 갔다가 장기적출…태국 당국은 "관할 밖" 선 긋기

울부짖는 1살 아기에게 강제로 문신을…'황당·분노'

'여자 아베' 다카이치 총리 집권…아베노믹스 재개될까

조현, 동남아 주재 공관장들과 화상회의…"초국가범죄 총력대응"

새로운 이슈 보기