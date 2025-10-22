전남농협, 벼 수확철 산물벼 수매 현장 방문

깨씨무늬병 확산 피해 최소화…품질관리 강화



농협전남본부는 2025년산 공공비축미곡 산물벼 수매가 본격화됨에 따라, 지난 20일 해남 옥천농협 오케이라이스센터수매현장을 방문하여 현장지도에 나섰다.

이번 현장지도는 이광일 본부장, 옥천농협 윤치영 조합장, 해남군지부 하정필 지부장 그리고 농협 업무관계자와 함께 수매 추진상황을 점검하고, 수확기 현장의 애로사항을 청취하여 대응방안을 논의했다.

한편, 최근 전남지역에서는 벼 깨씨무늬병이 약 1만3,330㏊에서 발생(전년대비 약 4.1배 증가)해 벼 도정수율과 품질 저하가 우려되고 있다. 이에 따라 농협은 피해 벼 혼입 방지를 위한 등급별 저장 관리 강화, 재해보험 특약을 통한 피해 보상, 규산질 비료 지원, 조기수확 유도 등 다양한 피해 완화 대책을 병행하고 있다.

이광일 본부장은"농협은 농민이 제값을 받을 수 있도록 공공비축미 매입과 가격안정 관리에 최선을 다하겠다"며"전남쌀이 전국쌀값 안정의 중심 역할을 할 수 있도록 RPC의 품질관리와 현장지원을 강화하겠다"고 말했다.





