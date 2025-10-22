남양주시, 김재문 회장 신간 도서 '그 아이는 바보 부자' 300권 기증

경기 남양주시(시장 주광덕)는 22일 시장 집무실에서 김재문 ㈜대한개발 회장이 지역사회 나눔 실천을 위해 신간 도서 '그 아이는 바보 부자' 300권을 기증했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장(왼쪽)이 22일 시장 집무실에서 김재문 ㈜대한개발 회장으로부터 신간 도서 '그 아이는 바보 부자' 300권을 기증받은 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 기증은 김재문 회장이 지난 6월 출간한 자전적 소설 '그 아이는 바보 부자'를 통해 나눔의 의미를 시민들과 함께 나누고자 마련됐다. 전달된 도서는 관내 공공도서관에 우선 배분되며, 잔여 도서는 관내 시설 등에 전달될 예정이다.

김재문 회장은 "이 책은 제 인생을 돌아보며 나눔의 가치를 다시금 새긴 작품"이라며 "많은 시민이 책을 통해 함께 성장하고, 나눔의 기쁨을 느낄 수 있길 바란다"고 소감을 전했다.

주광덕 시장은 "남양주시 아너소사이어티 회원으로서 지역사회를 위해 꾸준한 나눔을 실천해 오신 김재문 회장님께 진심으로 감사드린다"며 "시는 기부자들의 뜻이 지역사회 발전으로 이어질 수 있도록 복지재단과 협력해 적극 지원하겠다"고 말했다.

원병일 남양주시복지재단 대표이사는 "김 회장님의 기증은 지역사회에 긍정적인 울림을 주는 나눔"이라며 "앞으로도 시민과 함께하는 기부문화 조성을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 김재문 회장은 남양주시 아너소사이어티 15호 회원으로, 꾸준한 사회공헌 활동을 이어오고 있으며 이번 도서 기증을 통해 다시 한번 지역사회에 선한 영향력을 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



