트럼프 "印총리와 통화…러 원유 수입 줄일 것" 또 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 전화 통화를 했다며 모디 총리로부터 러시아산 원유 수입을 줄이겠다는 확약을 받았다고 재차 주장했다.

21일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 인도 힌두교도 최대 축제 디왈리 축하 행사에서 취재진에게 모디 총리와 통화했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "많은 것들에 대해 논의했지만, 대부분은 세계 무역에 관한 것이었다"며 "그(모디 총리)가 러시아산 원유를 많이 사지는 않을 것"이라고 했다. 이어 "그도 나만큼 (러시아·우크라이나) 전쟁이 끝나길 바란다"며 "그들(인도)은 (러시아로부터) 너무 많은 원유를 사지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 지난 15일 트럼프 대통령은 모디 총리가 자신에게 러시아산 원유 수입을 중단하겠다고 확언했다고 말했다. 그러나 당시 인도 외무부는 지난 15일 양국 정상 간 통화 내용을 알지 못한다고 밝혔다. 러시아산 원유 수입을 지속하겠다는 입장을 간접적으로 드러낸 것으로 풀이된다.

블룸버그는 이날 트럼프 대통령의 발언에 대한 논평 요청에 미국 주재 인도 대사관이 답변하지 않았다고 전했다. 백악관도 이번 통화 관련 블룸버그의 구체적인 내용 공개 요청에 응답하지 않았다.

인도는 전통적 우호 관계인 러시아가 2022년 우크라이나 전쟁을 시작한 이후 서방 제재 등으로 판로가 막힌 러시아산 원유를 저가에 대량 수입하고 있다. 러시아산 원유 수입은 미국과 인도 간 무역 협상에 주요 걸림돌로 작용하고 있다.

트럼프 대통령은 인도의 러시아산 원유 수입은 러시아에 전쟁 자금을 대는 셈이라며 추가 관세 25%를 포함해 총 50%의 상호관세를 인도에 부과하고 있다.





