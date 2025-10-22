‘서울 중구 키다리 아저씨’ 박장선 회장, 장학금 2억 기탁

대학생 100명에 취업준비 장학금 지원 등

서울 중구(구청장 김길성)는 ㈜투데이아트 박장선 회장이 서울중구인재육성장학재단에 지역 인재 육성을 위한 장학금 2억원을 기탁했다고 22일 밝혔다. 전달식은 21일 중구청장실에서 열렸다.

김길성 중구청장(왼쪽)과 박장선 회장(오른쪽)이 기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 중구 제공.

이번 기탁금 중 1억원은 올해 새로 시작한 ‘드림잡 대학생 장학금’ 사업에 사용된다. 이 장학금은 청년 실업이 사회적 문제로 떠오르고 있는 가운데, 대학생 100명에게 취업 준비를 위한 지원금으로 지급될 예정이다.

박장선 회장은 “중구의 청년들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않길 바란다”며 “앞으로도 재단이 청소년과 대학생을 위한 든든한 희망의 디딤돌이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

2023년 6월 재단 이사장으로 취임한 박 회장은 매년 장학금을 꾸준히 기부해왔다. 2023년과 지난해 각각 1억원씩, 올해 2억원을 기탁해 지금까지 총 4억원을 후원했다. 박 회장은 또한 재단의 장학사업을 확대하며 청년층을 위한 다양한 프로그램을 추진 중이다. ‘드림잡 대학생 장학금’을 비롯해 ‘서울대 연계 멘토링 장학사업’, ‘도전! 글로벌 탐험대’ 등 청소년 진로탐색과 글로벌 역량 강화를 위한 사업도 활발히 운영되고 있다.

김길성 중구청장은 “장학금은 단순한 금전적 지원이 아니라, 청년들에게 꿈을 심어주는 희망의 증서”라며 “장학금은 누군가의 인생을 바꾸는 시작점이 될 수 있다”고 말했다. 이어 “장학재단이 미래의 중구를 이끌 인재 성장의 밑거름이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

충무로에서 자수성가한 박 회장은 38년 동안 인쇄문화산업계에서 일하며 투데이아트를 연 매출 1300억원짜리 강소기업으로 키워냈다. 한국인쇄협동조합연합회 회장을 맡고 있고 지난달에는 중소기업중앙회 부회장으로 선임됐다.

한편, 서울중구인재육성장학재단은 2012년 설립 이후 현재까지 970여명의 학생에게 장학금을 지급했다. 올해 상반기 초·중·고 장학생 89명에게 6720만원을 지원했으며, 하반기에도 정기장학생 89명을 추가 선발해 6750만원을 지급할 예정이다. 또한 ‘글로벌 다문화·외국인 장학금’, ‘관외 고 성적우수 장학금’ 등 신규 사업을 신설하고, 해외문화체험 프로그램 ‘도전! 글로벌 탐험대’를 대표 사업으로 육성하며 더 많은 청소년의 꿈을 응원하고 있다.





