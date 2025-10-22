[2025국감]조좌진 롯데카드 대표 "사퇴포함 인적쇄신"

국회 과방위 국감…"범인 아직 몰라"

해킹 사고 이후 297만여명 고객 개인정보 유출 피해가 난 롯데카드 조좌진 대표는 21일 "사퇴를 포함해 조직적인 인적 쇄신뿐만 아니라 조직 변화, 정보보호 관련 거버넌스 구조 변화까지 제로베이스에서 할 생각"이라고 말했다.

이동통신 3사 대표들과 조좌진 롯데카드 대표(왼쪽 두 번째)가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 해킹사태 관련 국정감사에 출석하고 있다. 김영섭(오른쪽부터) KT 대표, 유영상 SK텔레콤 대표, 김광일 MBK파트너스 대표, 조좌진 롯데카드 대표, 홍범식 LG유플러스 대표. 2025.10.21 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 증인으로 출석해, 최민희 과방위원장의 "사퇴할 의향이 있나"라는 질문에 이같이 답변했다.

금융감독원 현장검사에 따르면 해킹 사고로 유출된 데이터는 약 200기가바이트(GB)다. 297만여명의 개인정보가 유출됐다. 전체 회원 960만여명 중 3분의 1에 달한다.

유출 고객 중 카드 부정 사용 가능성이 있는 고객은 28만명이다.

조 대표는 "고객정보를 중요시해야 하는 금융기관에서 고객정보가 유출됐다는 것 자체만으로도 아무런 변명의 여지가 없다고 생각한다"며 "엄중하게 책임감을 느끼고 있다"고 했다.

이어 "향후 5년간 (정보보호에) 1100억 원을 투자하는 부분에 대해서는 이사회에서 의사결정을 받고 최고경영자(CEO)나 주인이 바뀌더라도 계속 이행할 수 있도록 계획을 만들고 금융당국에도 보고해 실천해 나갈 것을 약속드린다"고 덧붙였다.

일각에서 중국 해킹 조직의 소행이라는 주장에 대해서는 "범인이 누구인지는 알지 못하고 있다"고 답했다.





