부산진해경자청장, 세계 향해 뛰는 기업 찾아갔다

하이랜드이노베이션, 글로벌 식품 공급망 구축



K-Food 수출 전진기지 스마트팩토리 점검

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 21일 오전 진해구 남문동 하이랜드이노베이션을 찾아 기업의 수출·가공 인프라 현황을 점검하고 향후 지원 방안을 논의했다.

하이랜드이노베이션은 하이랜드푸드그룹이 2023년 3월 준공한 5만㎡ 규모의 첨단 식품 제조·물류 통합시설이다. 국내 최초로 스마트 물류센터와 스마트팩토리를 결합한 식품 가공 거점으로 자리잡고 있다.

이 시설을 통해 수입육 원료 유통에서 가공·포장·수출까지 전 공정을 일원화 체계를 구축했으며 K-Food 세계화의 핵심 거점으로 떠오르고 있다.

하이랜드푸드그룹은 1999년 설립 이후 "누구나 부담 없이 좋은 고기를 즐길 수 있는 선한 가치가 지속 가능한 나라를 만든다"는 기업 철학을 바탕으로 성장해 왔다.

매년 30만km 출장길을 이어가며 세계 청정지역의 우수 식품을 발굴하고 엄격한 품질 관리로 안전한 식품을 공급하고 있는 기업으로 알려졌다.

이 기업은 글로벌 파트너십을 기반으로 연 매출 1조원 규모의 유통·가공 네트워크를 구축했고 올해 유럽 등 주요 국가에 'K-Born' 브랜드 제품 수출을 본격화하고 있다.

또 지난 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 규모 식품 박람회 '아누가(Anuga) 2025'에서 총 1000만달러 규모의 수출상담 실적을 달성하는 등 K-푸드 글로벌 경쟁력을 입증했다.

박성호 청장은 생산·물류·포장 공정을 직접 둘러보며 "하이랜드이노베이션은 안정된 식품 공급망 확보와 K-Food 수출 확대를 동시에 견인하는 BJFEZ 대표 기업"이라고 칭찬했다.

박 청장은 "스마트팩토리 고도화, ESG 경영, 글로벌 인증 확대 등을 위한 행정적 지원을 적극 추진하겠다"고 힘줬다.

윤병일 하이랜드이노베이션 대표이사는 "경자청의 찾아가는 소통팀 운영이 글로벌 도약의 든든한 버팀이 되고 있다"며 "지속가능한 식품산업 생태계 조성과 미래 인재 육성을 위해 사회공헌과 산학협력 활동을 강화하겠다"고 답했다.

하이랜드이노베이션은 매년 웅천고등학교에 장학금을 지원하고 경남사회복지공동모금회를 통해 성금 1억원을 기탁하고 있다. 최근에는 산청군 산불 피해 복구 및 이재민 지원을 위해 특별 기부 활동에도 참여했다.

이번 방문은 경자청이 10월부터 11월에 걸쳐 추진 중인 '찾아가는 입주기업 소통팀' 운영의 하나로 청장과 기업 간 현장 중심 소통을 강화하고 기업 애로사항을 신속히 해결하기 위해 진행됐다.

경자청은 입주기업의 경쟁력을 높이고 지역 산업생태계 활성화를 위해 정기적인 기업 현장 방문과 소통 간담회를 지속적으로 이어나갈 계획이다.

