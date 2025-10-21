KB국민카드, 국내 여전사 최초 지속가능연계 신디케이트 론 조달

4억弗 규모…홍콩·대만·日 은행 대주단 구성

KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러(약 5700억원) 규모 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다.

서울 종로구 KB국민카드 사옥 전경. KB국민카드 AD 원본보기 아이콘

KB국민카드는 홍콩, 대만, 일본 등의 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 신디케이트 론을 조달했다.

신디케이트 론은 복수 금융기관들로 대주단을 꾸리고 차입자에게 같은 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식이다. 지속가능연계 방식은 차입자의 대출금리를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 연계해 설정한다.

이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치), 지속가능연계 대출 형태로 약정서 기입 지표(KPI) 달성 시 대출금리를 하향 조정하는 구조로 설정했다.

지표는 ESG 경영목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 구성했다.

KB국민카드는 지난해 4억달러 규모 신디케이트 론 조달 이후 다시 한번 글로벌 대출 시장에서 4억달러를 조달했다.

지속가능연계 대출은 회사 전략 방향에 대한 대주단들의 공감이 중요하게 작용하는 상품이다. 그간 해외 시장에서 쌓은 높은 투자자 신인도와 견고한 자산 건전성 덕분에 안정적 조달 환경이 구축됐다고 회사 측은 설명했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 조달은 글로벌 거시경제 변동성이 높은 상황에도 그동안 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 쌓아온 결과물"이라며 "지속적인 해외 조달 기반을 마련했다는 점에서 의미 있다"고 말했다.

이번 발행은 한국투자증권이 단독 주관했다. 자금 사용 목적은 일반운영자금이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>