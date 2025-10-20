'6조 자산가' 절벽서 추락 사망 사건…10개월 만에 살인사건 전환

망고 창업자 이삭 안딕 추락사

사망 당시 함께 있던 장남 용의자로

"부자 관계 나빴다" 증언도 나와

글로벌 패션 브랜드 망고(Mango)의 창업자이자 스페인 억만장자인 이삭 안딕의 지난해 12월 사망 사건이 10개월 만에 산악 사고사에서 살인 사건으로 전환됐다. 용의자는 그의 장남인 조나단 안딕(44)이다.

17일(현지시간) 스페인 매체 엘 파이스와 영국 가디언 등 보도에 따르면 이삭은 지난해 12월 바르셀로나 인근 몬세라트 산맥에서 장남 조나단과 하이킹을 하던 중 300피트(약 91m) 절벽 아래로 추락해 사망했다. 조사 초기 이삭의 죽음은 사고사(실족사)로 알려졌다. 사망 당시 그는 71세였고, 회사 측은 공식적으로 이삭의 죽음을 "갑작스러운 산악사고"라고 밝혔다. 하지만 10개월의 조사를 거쳐 담당 판사는 조나단을 사고 목격자에서 용의자로 변경했다.

망고 창립자 이삭 안딕. AP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조나단이 이삭의 사망 당시 현장에 유일하게 함께 있었던 인물이라는 점과 조나단의 진술이 여러 차례 바뀌었다는 점 등이 수사관들의 의심을 불러일으켰다. 조나단은 경찰 조사에서 차량을 특정 장소에 두고 왔다고 진술했으나, 차량은 그가 지목한 장소가 아닌 다른 지역에서 발견됐다. 또 조나단은 현장 사진을 찍지 않았다고 주장했으나, 실제로는 사진을 찍었던 것으로 드러났다.

수사 당국은 2018년부터 이삭의 연인이었던 프로 골퍼 에스테파니아 크누트(52)의 증언도 참고했다. 크누트는 수사 기관에서 "이삭과 조나단의 관계가 나빴다"고 진술했다.

사고 당시 이삭과 조나단이 걸었던 경로는 살니트레 동굴과 몬세라트 수도원을 잇는 코스로, 비교적 쉬운 코스로 전해졌다. 당국 또한 이 경로가 특별히 위험하지 않다고 설명했다.

망고 및 안딕 가족은 여전히 조나단의 무죄를 신뢰한다는 입장을 밝혔다. 안딕 가족은 성명을 통해 "수사에 계속 협조할 것"이라면서 "이 과정이 가능한 한 빨리 마무리되길 바란다"고 말했다. 조나단은 공식적으로 살인 혐의가 확정된 것이 아니라 체포되지는 않았다. 수사 기관은 조나단의 휴대전화 기록, 현장 감식 결과 등을 검토하고 있다고 밝혔다.

유대계인 안딕은 1953년 튀르키예 이스탄불에서 태어나 13세 때 가족과 함께 스페인으로 이주했다. 그는 바르셀로나에서 고교 시절부터 친구들을 상대로 티셔츠를 판매하며 사업 수완을 보였고 의류 도매업을 하다 1984년 첫 번째 망고 매장을 열었다. 포브스에 따르면 사망 당시 망고의 비상임 회장을 맡았던 안딕의 순자산은 45억달러(약 6조5000억원)였다. 망고는 120개 이상 국가에 진출해있으며 지난해 매출은 38억달러(약 5조4000억원)에 달한다. 한편 안딕의 사망 이후 아들 조나단은 망고 이사회 부사장 겸 지주회사인 MNG의 사장으로 임명됐다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



