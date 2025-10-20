본문 바로가기
택배 기사용 앱 오류…쿠팡 "원인 파악 중, 배송 지연 불이익 없을 것"

김흥순기자

입력2025.10.20 18:47

20일 오후 3시께 전산장애 발생

쿠팡 택배 기사들이 사용하는 애플리케이션(앱) '쿠팡 플렉스'에 전산장애가 발생해 기사들이 배송 정보를 확인하지 못하는 상황이 발생했다.


서울 종로구 한 주차장에 쿠팡 택배 차량이 주차돼 있다. 강진형 기자

20일 관련 업계에 따르면 쿠팡 플렉스 앱은 이날 오후 3시께 먹통이 된 이후 3시간 넘게 복구되지 않고 있다. 전국택배노동조합은 긴급 성명을 내고 "쿠팡 택배 노동자들은 하루 2회전, 저녁 8시 배송을 마쳐야 하는데 이들이 배송 정보를 확인하지 못해 발이 묶였다"며 "앱이 먹통 돼 배송을 진행하지 못하는 데 따른 불이익을 걱정하는 상황"이라고 밝혔다.

이에 대해 쿠팡은 "앱 복구 작업과 함께 원인을 파악하고 있다"며 "배송 앱 오류 관련 배송 지연 등에 대해서는 위탁배송업체와 배송 기사에 어떠한 불이익도 없다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
