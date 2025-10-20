WP "美국무, 엘살바도르 감옥 확보 대가로 제보자 넘겨"

불법체류자 수용할 감옥 얻는 대가로

MS-13 고위간부 본국 송환 요구 받아

중요 비밀정보 제공한 제보자도 포함돼

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

마코 루비오 미국 국무장관이 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령과 협상하면서 불법체류자 추방을 위한 감옥을 확보하려고 미 정부의 보호를 받던 비밀 정보원들을 포기하는 데 합의했다는 사실이 드러났다.

일간 워싱턴포스트(WP)는 19일(현지시간) 루비오 장관이 지난 3월 13일 부켈레 대통령과 통화하면서 미국 정부가 구속한 범죄조직 MS-13 고위 간부 중 9명을 강제송환 해달라는 부켈레의 요구를 들어주겠다고 약속했다고 보도했다.

루비오 장관은 팸 본디 법무장관과 협의해 이 정보원들에 대한 보호 조치를 해제하겠다고도 약속한 것으로 알려졌다.

부켈레 대통령이 강제송환 대상으로 지정한 9명 중 적어도 3명은 수사 과정에서 미국 정부의 제보자 보호 프로그램에 따라 수사에 협조키로 하고 정보나 증거를 제공한 정보 제공자였다.

이 제보자들은 미국 법무부 수사에 협조하는 과정에서 부켈레 정권 고위 관계자들이 범죄조직을 비호했다는 정보와 증거를 제공했던 인물들로, 본국으로 강제 송환될 경우 보복을 당할 우려가 매우 크다.

지목된 제보자 중 한명인 세사르 로페스 라리오스는 통화 이틀 전에 송환 추진 절차가 개시돼 통화 이틀 후인 3월 15일에 엘살바도르로 송환이 완료됐다. 불과 나흘만이다. 제보자 2명을 포함한 나머지 송환 요구 대상 8명은 아직 미국에 남아 있다.

부켈레가 요구한 강제송환 대상 중에는 '뱀피로'라는 별명으로 불리는 블라디미르 아레발로 차베스라는 인물도 있다. 트럼프 행정부는 그를 강제송환 하기 위한 절차를 올해 4월에 게시했으나 법원이 임시로 제동을 건 상태다.

그는 법원에 제출한 탄원서에서 "만약 내가 강제 송환된다면 내 목숨이 매우 위험하다"며 "나는 고문을 당할 것"이라고 말했다고 WP는 전했다.

제보자들이 제공한 정보와 증거로 드러나는 사실 중에는 '갱단 척결'로 인기를 얻은 부켈레 정권이 오히려 범죄조직을 비호하고 엘살바도르 감옥에 있던 조직원들을 셀 수 없이 만나 거래를 해왔다는 점도 포함됐다.

부켈레 정권이 지지율 상승을 위해 MS-13 측에 '공개 살인' 건수를 줄여서 살인율 등 범죄율이 감소하고 있는 것처럼 보이도록 해달라며 그 대가로 복역 중인 조직원들의 복역 조건을 완화해주겠다는 약속을 해준 사실도 드러났다.

미 법무부 전·현직 관계자들은 이 조치가 "수년간 공들여 확보한 협조자들을 스스로 배신하는 행위"라며 강하게 반발했다. 또 일부 수사관은 "수년간의 수사 노력이 물거품이 됐다"고 비판했다.

국무부 공보담당자인 토미 피것은 WP에 "트럼프 행정부의 성과는 굳이 더 말이 필요 없다"며 "MS-13 범죄조직원들은 미국과 엘살바도르에서 기소됐으며, 이런 훌륭한 노력의 결과로 미국인들은 더욱 안전해졌다"고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>