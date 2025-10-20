박정보 서울청장 "해외 납치·감금, 전담 TF 꾸려 수사 착수"

서울경찰청이 캄보디아 등 동남아시아를 중심으로 벌어지고 있는 사기 범죄와 관련한 우리 국민 납치·감금 사건에 대응하기 위해 전담 TF팀을 구성했다.

박정보 서울경찰청장은 20일 정례 기자간담회에서 캄보디아에서 우리 국민이 범죄 단체에 의해 감금·고문당한 일이 잇따르면서 관련 사건을 통합적으로 수사할 전담 TF를 광역수사단 내에 구성했다고 밝혔다. 전담 TF는 형사기동대장을 팀장으로 하며, 각 수사대에서 1개 팀씩, 사이버수사팀 2개 팀을 포함해 총 44명 규모로 편성됐다. 박 청장은 "재외국민에 대한 납치·감금·실종 범죄에 대해선 범죄와 관련이 있을 경우 이 TF에서 전적으로 수사하게 될 것"이라고 설명했다.

아울러 경찰은 해외 고수익 아르바이트를 미끼로 한 유인광고 게시자에 대해 계좌 및 IP 추적에 나설 방침이다. 또한 해외유인 광고를 방조하거나 관련 게시물을 유지하는 사이트 운영자에 대해서는 공범·방조범 혐의 적용도 검토 중이다.

그간 사회관계망서비스(SNS) 등에서 '고수익'을 보장하며 캄보디아 등 동남아행을 유도하는 각종 게시물을 통해 보이스피싱, 로맨스스캠 등 범죄에 가담하게 되는 사례가 적지 않았다. 이에 대해 박 청장은 "그간 사이버수사팀은 (해외) 유인광고 게시글을 삭제·차단하는 역할을 주로 했다면, 앞으로는 게시자에 대해 계좌추적, IP 추적 등을 통해 적극적으로 수사를 진행할 방침"이라고 전했다.

아울러 서울경찰청은 현재까지 캄보디아발(發) 사기 범죄 관련 신고를 현재까지 36건 접수, 이 중 22건에 대해 수사 중이다. 나머지 14건에 대해서는 범죄 혐의점이 없는 것으로 보고 종결 처리했다.

한편 경찰은 캄보디아 사기 범죄의 배후 조직 중 하나로 꼽히는 프린스 그룹과 관련한 내사도 착수한 상태다. 프린스그룹은 캄보디아 등에서 사기와 인신매매 등을 벌이다 미국·영국의 제재를 받았으며 한국에서도 사무실을 운영했다는 의혹을 받고 있다. 이와 관련해 박 청장은 "관련 첩보를 분석 중이며, 혐의가 포착되면 수사에 착수할 것"이라고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



